Російські банки ведуть перемовини стосовно їхнього продажу, - НБУ

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В НБУ вважають, що це для російських банків найкращий спосіб покинути ринок України

Банки з державним російським капіталом, які працюють в Україні, ведуть перемовини про їх можливий продаж. Про це сьогодні сказала заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова в ефірі телеканалу «Інтер».

«Ми абсолютно точно знаємо, що всі банки з державним російським капіталом, які працюють сьогодні в Україні, ведуть переговори про потенційно можливий продаж. І ми, як регулятор банківського ринку, вважаємо, що це, мабуть, найкращий спосіб покинути ринок України», — наголосила вона.

За словами Рожкової, в сьогоднішніх умовах про якийсь подальший розвиток цих банків на території України говорити не можна. На її погляд, продати банк є абсолютно цивілізованим кроком.

При цьому, уточнила Рожкова, цей банк залишиться працювати, буде продовжувати кредитувати економіку, обслуговувати клієнтів.