Російські куратори «ДНР» задумали серію актів вандалізму

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Зона АТО

Головна ідея ФСБ – проведення «літньої серії» актів вандалізму проти пам'ятників у прифронтовій смузі на контрольованій Україною території

У «МДБ ДНР» відбулась ротація російських кураторів з-поміж співробітників ФСБ Росії. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук із посиланням на оперативні дані ІС.

«Однією з головних ідей нових кураторів є проведення «літньої серії» актів вандалізму проти пам'ятників і пам'ятних знаків у прифронтовій смузі на контрольованій Україною території, в першу чергу тих з них, які відносяться до подій АТО (стели, пам'ятні знаки, надгробки тощо, присвячені загиблим українським силовикам)», – йдеться в повідомленні.

За даними ІС, згідно з планами російських ФСБшників, ці заходи, здійснювані агентурою бойовиків «ДНР» на неокупованій території, мобілізують місцеве населення, нелояльне до української влади.

Як повідомляв «Главком», ватажки самопроголошеної «ЛНР» винайшли новий спосіб мобілізації населення та дискредитації українських військових.

Крім того, повідомлялося, що у штабі командування російсько-окупаційних військ на Донеччині поширюється інформація про підготовку до випробувань нових російських високоточних боєприпасів.