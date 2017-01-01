Російські пропагандисти опублікували відео поїздки Савченко в Донецьк

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Депутат попросила полонених надати бойовикам право використовувати персональні дані ув'язнених

У інтернеті з'явилося відео російського пропагандистського ресурсу NewsFront з відвідуванням народним депутатом України Надією Савченко українських полонених, яких незаконно утримують бойовики терористичного угруповання «ДНР» в окупованому Донецьку.

Савченко поцікавилася умовами «утримання» і пообіцяла полоненим передати листи родичам. При цьому вона попросила військових надати дозвіл бойовикам на використання персональних даних.

Як повідомлялося раніше, Савченко, перебуваючи в Донецьку, звернулася до лідерів «нормандської четвірки» стосовно прискорення процес звільнення українських полонених. Савченко стверджує, що багато з них потребують негайної медичної допомоги.

В СБУ стверджують, що нічого не знали про намір депутата відвідати Донецьк.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».