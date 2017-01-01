Російські зенітники в окупованому Криму вчитимуться збивати безпілотники

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Російські військові в Криму

Російські підрозділи протиповітряної оборони проводять навчання на полігонах в окупованому Криму

На полігонах в окупованому Криму російські підрозділи протиповітряної оборони вчитимуться знаходити і збивати безпілотники. Подібні навчання також відбудуться на полігонах у сусідній Росії, в тому числі Ростовській та Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, Чечні й Дагестані.

Як повідомляє прес-служба Південного військового округу Росії, загалом з березня до квітня польові заняття зі з'єднаннями й підрозділами ППО відбудуться на 15 полігонах у Південному й Північно-Кавказькому округах.

«У польових виходах візьмуть участь близько 2 тис. військовослужбовців, буде задіяно до 500 одиниць сучасного озброєння, військової та спеціальної техніки, в тому числі зенітні ракетні системи (ЗРС) С-300В4 і Тор-МУ, зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Бук М2 і «Стрела-10», зенітні гарматно-ракетні комплекси «Тунгуска» а також переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК) «Игла», – йдеться в повідомленні.

У російському військовому відомстві зазначили, що мета навчань – вдосконалення польового вишколу зенітних ракетних підрозділів. На завершальному етапі польових виходів проведуть тактичні навчання з виконанням залікових бойових стрільб.

Особливістю бойового навчання зенітників у поточному році є виконання бойових стрільб по малорозмірних повітряних мішенях, що імітують безпілотні літальні апарати умовного противника, зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, в окупованому Криму 20 березня на полігоні Опук почалися командно-штабні навчання ВДВ Росії з бойовою стрільбою. У Міністерстві оборони Росії заявили, що навчання проводяться «відповідно до плану бойової підготовки аеромобільних військ». У навчаннях беруть участь понад 2,5 тисячі російських десантників, задіяно близько 600 одиниць бойової техніки.

У Генштабі України назвали незаконними російські військові навчання в Криму.

Джерело: Крим.Реалії