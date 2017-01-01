РФ розпочала в окупованому Криму навчання десантників за участю флоту
- Сьогодні, 10:08
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По тривозі були підняті більше 2,5 тис.і десантників і близько 600 одиниць бойової техніки
На полігоні Опук в окупованому Криму стартували командно-штабні навчання ВДВ; в маневрах також беруть участь кораблі Чорноморського флоту і сили ВКС. Про це повідомив журналістам командувач ВДВ Андрій Сердюков.
«Вперше в історії російської армії в рамках навчань ВДВ відразу три наших з'єднання були одночасно підняті по тривозі і частково перекинуті до Криму зі штатним озброєнням і технікою», - зазначив генерал.
За його словами, в навчаннях задіяні військовослужбовці Новоросійської десантно-штурмової дивізії, а також Камишинської і Улан-Уденської окремих десантно-штурмових бригад. Всього по тривозі були підняті більше 2,5 тис.і десантників і близько 600 одиниць бойової техніки.
Як повідомлялося, в окупований Крим з Росії прибудуть нові неатомнi підводні човни.
Джерело: РИА НОВОСТИ