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    РФ розпочала в окупованому Криму навчання десантників за участю флоту

    • Сьогодні, 10:08
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    Навчання ВДВ Росії в окупованому Криму
    Навчання ВДВ Росії в окупованому Криму

    По тривозі були підняті більше 2,5 тис.і десантників і близько 600 одиниць бойової техніки

    На полігоні Опук в окупованому Криму стартували командно-штабні навчання ВДВ; в маневрах також беруть участь кораблі Чорноморського флоту і сили ВКС. Про це повідомив журналістам командувач ВДВ Андрій Сердюков.

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    «Вперше в історії російської армії в рамках навчань ВДВ відразу три наших з'єднання були одночасно підняті по тривозі і частково перекинуті до Криму зі штатним озброєнням і технікою», - зазначив генерал.

    За його словами, в навчаннях задіяні військовослужбовці Новоросійської десантно-штурмової дивізії, а також Камишинської і Улан-Уденської окремих десантно-штурмових бригад. Всього по тривозі були підняті більше 2,5 тис.і десантників і близько 600 одиниць бойової техніки.

    Як повідомлялося, в окупований Крим з Росії прибудуть нові неатомнi підводні човни.

    Джерело: РИА НОВОСТИ

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