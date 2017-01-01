Бойовики накрили «Градом» Новозванівку

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По Новозвінівці терористи гатиши з РСЗВ БМ-21 «Град»

Сьогодні в зоні АТО загинув український військовослужбовець

Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військ на Донбасі з важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, Широкиному та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Широкиному, Новогригорівці та Павлополю. По Широкиному вогонь вів і танк. По Новотроїцькому – снайпер», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Луганському напрямку по Новозвінівці російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 «Град», випустивши у бік наших позицій 20 снарядів. Водяне та Попасну обстріляли з 82 міліметрових мінометів.

«На Донецькому напрямку використовували 82 міліметрові міномети, обстрілюючи наші позиції в районі Авдіївки. З гранатометів різних систем – Новозванівку та знову ж Авдіївку», - повідомляє прес-центр.

«Всього, станом на 18:00, відбувся 31 обстріл. Один наш військовослужбовець загинув», - інформують у штабі АТО.