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    Бойовики накрили «Градом» Новозванівку

    • Сьогодні, 18:05
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    <span lang="UK">По Новозвінівці терористи гатиши з&nbsp;<span class="textexposedshow"><span lang="UK">РСЗВ БМ-21&nbsp;</span></span></span><span class="apple-converted-space"><span class="textexposedshow"><span>&laquo;Град&raquo;</span></span></span>
    По Новозвінівці терористи гатиши з РСЗВ БМ-21 «Град»

    Сьогодні в зоні АТО загинув український військовослужбовець

    Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військ на Донбасі з важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, Широкиному та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Широкиному, Новогригорівці та Павлополю. По Широкиному вогонь вів і танк. По Новотроїцькому – снайпер», - йдеться у повідомленні.

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    За даними штабу, на Луганському напрямку по Новозвінівці російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 «Град», випустивши у бік наших позицій 20 снарядів. Водяне та Попасну обстріляли з 82 міліметрових мінометів.
    «На Донецькому напрямку використовували 82 міліметрові міномети, обстрілюючи наші позиції в районі Авдіївки. З гранатометів різних систем – Новозванівку та знову ж Авдіївку», - повідомляє прес-центр. 
    «Всього, станом на 18:00, відбувся 31 обстріл. Один наш військовослужбовець загинув», - інформують у штабі АТО.

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    бойовики зона АТО Донбас
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