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Основними телеканалами, з яких черпається інформація про збройне протистояння на Донбасі або про Крим є: «1+1» – 43,1%, «Інтер» – 34%, «Україна» – 20,1%, СТБ –15,7%,ICTV – 15,3%

Українським загальнонаціональним телеканалам як джерелу інформації про збройне протистояння на Донбасі довіряють 40,4% опитаних громадян України . Такими стали результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення ГО «Детектор Медіа».

«На Сході довіра до центральних телеканалів значно нижча, і становить 22,2%. На другому місці, зі значним відривом, за довірою - родичі, друзі, сусіди, колеги по роботі (18,8%), на Сході ця цифра складає 13,4%. На третьому - інтернет-ЗМІ - 17,5% (на Сході - 14,2%). Іншим видам ЗМІ довіряють вкрай мало: радіо - 5,3% (Схід - 0,5%), газети - 3,8% (Схід - 1,4%), соцмережі - 7,1% (Схід - 1,9%)», - йдеться у повідомленні за результатами дослідження.

Російським телеканалам як джерелу інформації про збройне протистояння на Донбасі довіряють лише 1,3%респондентів по всій Україні (на Сході - 0,8%).

Основними телеканалами, з яких черпається інформація про збройне протистояння на Донбасі або про Крим є: «1+1» – 43,1%, «Інтер» – 34%, «Україна» – 20,1%, СТБ –15,7%,ICTV – 15,3%. Російські канали значно відстають: «Россия» - 1,7%, «Первый канал» - 1,1%, НТВ - 0,9%, «Дождь» - 0,2%.

Як повідомлялось, з російських телеканалів інформацію отримують 7,9% українських громадян.