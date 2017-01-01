З російських телеканалів інформацію отримують 7,9% українських громадян

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87,1% українців віддають перевагу вітчизняним загальнонаціональним телеканалам

Українці дізнаються інформацію про стан справ у країні переважно з українських загальнонаціональних телеканалів – 87,1% віддає перевагу цьому виду ЗМІ. Такими стали результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення ГО «Детектор Медіа».

Крім того, 40,7% опитаних отримують інформацію з онлайн-ЗМІ. Загальнонаціональні газети та радіо суттєво відстають - 17% та 16,5% відповідно. У той же час майже половина опитаних (47,7%) отримують інформацію про події в Україні з неофіційних джерел - від родичів, друзів, сусідів, колег по роботі.

Водночас з російських телеканалів отримують інформацію 7,9% українців.

Українські громадяни мають змогу дивитися російські телеканали попри існуючі обмеження. На запитання «Які телеканали Ви можете приймати вдома (незалежно від способу прийому)?» 11,6% опитаних відповіли, що мають змогу дивитися телеканал «Россия», 12,2% - НТВ, 13,2% - «Первый канал», 6,2% - «Дождь».

Більшість - 78,7% - дивиться російські телеканали за допомогою супутникової антени. 7,8% - через інтернет, 6,4% - за допомогою кабельного ТБ, 5,8% - за допомогою аналогової антени (при цьому на Сході цей відсоток становить 37,4%).

Як повідомлялось, кожен п'ятий українець вважає, що не контролює власне життя, свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг». Найбільше респондентів, які заявили про відсутність контролю над власним життям, на Сході, серед людей старше 50 років, бідних і респондентів з поганим станом здоров'я.