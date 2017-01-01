Російський «Єврохім» здійснює кооперацію з «ДНР» - нардеп

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Нардеп Дмитро Тимчук

«Єврохім» є однією з ключових структур у ланцюжку забезпечення «ДНР»

Найбільший в Росії виробник мінеральних добрив компанія «Єврохім», що належить російському олігархові Андрію Мельниченку, є однією з ключових структур у ланцюжку забезпечення так званої ДНР матеріальними ресурсами. Про це у своєму аналітичному зведенні на Facebook пише народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

Нардеп зазначає, що компанія «Єврохім» здійснює поставку добрив на територію «ДНР» через фірму «Сфера Сервіс», зареєстровану в Горлівці.

«У забезпеченні «ДНР» матеріальними ресурсами з території РФ беруть участь ПП «Сфера Сервіс» (ЄДРПОУ 36395270, м. Горлівка, вул. Мартенівська, 33, згідно з законодавством «ДНР» зареєстровано за адресою м. Донецьк, пр-т Миру, д. 15, офіс 71) і російське ТОВ «Сервіс Постачань» (347900, РФ, Ростовська область, р. Таганрог). Фактичним керівником зазначених структур є якийсь Фельбуш-Ранці Андрій Юрійович. Основними клієнтами «Сфера Сервіс» є ТОВ «Агроцентр Єврохім-Краснодар» (350063, РФ, м. Краснодар, вул. Радянська, 30, офіс 703-710) - постачання добрив на територію «ДНР», - пише Тимчук.

Зазначимо, на офіційному сайті компанії «Сфера Сервіс» зазначено, що підприємство займає одну з провідних позицій в міжнародних економічних відносинах між самопроголошеної Донецької Народною Республікою, Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Республікою Казахстан і країнами далекого зарубіжжя

Також на офіційному сайті «Сфера Сервіс» міститься історія про останні бізнес-досягнення компанії.

«За минулий рік нашими партнерами стали такі підприємства, як ТОВ «Єврохім» - постачання азотних добрив під патронатом Міністерства агропромислової політики та продовольства «ДНР»; ТОВ «Євраз груп» - постачання металопрокату і товарів подвійного призначення. Дані поставки здійснюються в інтересах промисловості «ДНР»: Ясинуватський машинобудівний завод, Сніжненський хіммаш, Макіївський машинобудівний завод. Підписані договори з такими підприємствами як ТОВ «ІстілМаркет», ТОВ «Донмаркет» та іншими», - йдеться на офіційному сайті компанії «Сфера Сервіс», зареєстрованої в «ДНР».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті рішень Мінекономрозвитку України та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) від 13 лютого 2017 року про призупинення введення антидемпінгових мит щодо мінеральних добрив з Російської Федерації, компанії з РФ отримали безпрецедентний доступ на український ринок. На думку експертів, своїми діями Кабмін фактично допустив створення російської монополії в Україні.

Також повідомлялося, що на тлі зупинки найбільших вітчизняних виробників мінеральних добрив російські виробники активно насичували український ринок своєю продукцією і тільки за перші чотири місяці 2017 року вивезли з України близько ста мільйонів доларів.

Основним постачальником мінеральних добрив в Україну з Російської Федерації була компанія «Єврохім».

18 травня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про поновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну азотних добрив (карбаміду та аміачної селітри) з РФ. До цього рішення Російська Федерація була основним постачальником добрив в Україну (80-90% від загального обсягу імпорту). Мито в розмірі 31,84% буде застосовуватися до всіх виробників карбаміду та селітри походженням з Російської Федерації. За повідомленнями російських ЗМІ, «Єврохім» вирішив оскаржити антидемпінгові мита України на добрива. Компанія вважає ці заходи незаконними і має намір звернутися в українські суди.