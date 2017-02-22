Російський мільярдер скупив українські газодобувні компанії екс-регіоналів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Фукс

Павло Фукс скупив пакет вітчизняних газодобувних компаній у енергетичних фаворитів Віктора Януковича - Едуарда Ставицького і Юрія Бойка

Екс-міністр Міненерговугілля Едуард Ставицький та нардеп від «Опозиційного блоку» Юрій Бойко продали газовий бізнес російському мільярдеру Павлу Фуксі. Про це йдеться у матеріалі «Moscow never sleep. Команда Януковича продала газовий бізнес російському мільярдеру» на сайті «Економічної правди».

Як зазначається, на газовому небосхилі України засяяла нова зірка: засновник MosCityGroup Павло Фукс.

За останні два роки цей російський мільярдер скупив пакет вітчизняних газодобувних компаній у енергетичних фаворитів Віктора Януковича - Едуарда Ставицького і Юрія Бойка.

Так, газодобувний бізнес Фукса в Україні є збірною солянкою активів вихідців з Партії регіонів, йдеться у матеріалі.

За даними джерел ЕП, у Бойка і його бізнес-партнерів Юлія Іоффе та Івана Фурсіна структури Фукса повністю викупили ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія» і 51% ПАТ «Девон». У Ставицького - 67% ТОВ «Голден Деррік» і 22,5% ПАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння».

«Рішення Фукса скупити активи опозиціонерів неоднозначне. З боку його M&A-активність виглядає як поведінка корпоративного «санітара лісу», що підбирає за ослабленими гравцями всі активи без розбору», - пише автор.

Як зазначає автор, оформлюючи на себе компанії регіоналів, Фукс скуповував і їх проблеми.

Втім, за словами співрозмовників ЕП на ринку, російський бізнесмен, насправді, знає, що робить.

По-перше, зазначає одне з джерел, операції проводилися з великим дисконтом.

По-друге, в діях власника MosCityGroup простежується чітка послідовність.

«Три з чотирьох придбаних ним компаній - «Укрнафтобуріння», «Голден Деррік» і «Девон» - є учасницями одного високорентабельного проекту - розробки Сахалінського газового родовища в Харківській області», - пояснює автор.

«Сахалінка» - найбільший майданчик вуглеводнів в країні. Її доведені запаси - 15 млрд куб м газу, 1,7 млн тонн конденсату і приблизно стільки ж нафти. Однак за її резерви йде нескінченна боротьба.

При Януковичі-президентові протистояння йшло за трьома напрямками. Учасником першого було «Укрнафтобуріння». Ця компанія виявилася перед загрозою анулювання дозволу на користування надрами родовища.

Другий епізод стосувався ПрАТ «Девон», ТОВ «Сіріус-1» (через його засновника Павла Овчаренка контролюється Ігорем Коломойським) і ТОВ «Сахалінське» (через його засновника Ігоря Котвицького вважається близьким Арсену Авакову).

Всі ці компанії були повідомлені про плани щодо розірвання договорів про спільну діяльність з державною НАК «Надра України», на підставі яких вони працювали на «Сахалінці».

Третій прецедент стосувався «Надр України». Ця держкомпанія заявила про бажання продати свою частку в спільних проектах з «Девон», «Сіріус-1» і «Сахалінське».

«Результат усіх трьох процесів виявився один: тотальна зміна власників. Пакет Вітольда Фокіна та його партнерів у Девон» (51%) відійшов структурам, близьким до команди Бойка, а частина частки Злочевського і Коломойського в «Укрнафтобурінні» (45%) стала власністю групи Ставицького. При цьому власником паю НАК «Надра України» в договорах про спільну діяльність з «Девон», «Сіріус-1» і «Сахалінське» стало ТОВ «Голден деррик» - компанія, біля витоків створення якої стояли структури Ставицького», - йдеться у статті.

Як пише автор, головним опонентом Фукса вважається команда міністра Арсена Авакова, у якої при Януковичі відібрали частину бізнесу, а зараз благополучно його продали.