Російський опозиціонер Кара-Мурза у комі через «отруєння невідомою речовиною»

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Наразі життя 35-річного громадського діяча під загрозою — стан його здоров’я критичний, зазначають лікарі

Російський опозиціонер Владімір Кара-Мурза-молодший, який виступав рупором критики політики Кремля у проекті «Відкрита Росія», впав у кому. Про це 6 лютого заявила його дружина Євгенія, передає The New York Times.

Наразі життя 35-річного громадського діяча під загрозою — стан його здоров’я критичний. Лікарі пояснюють це «отруєнням невідомою речовиною».

«Удар був таким же раптовим, як і минулого разу. Він оточений апаратами і вкритий трубками. Ми не бачимо іншого пояснення, ніж отруєння», — розповіла Євгенія Кара-Мурза.

За її словами, зразки крові, волосся та нігтів його чоловіка відправлені до лабораторій у Франції та Ізраїлю в надії визначити невідомий токсин.

Раніше повідомлялося, що Владімір Кара-Мурза-молодший перебуває у лікарні в критичному стані.

Нагадаємо, у січні 2016 року Кара-Мурза-молодший звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням провести комплексну токсикологічну експертизу в рамках дослідчої перевірки за заявою про його навмисне отруєння. Кримінальну справу тоді порушено не було.