Російський опозиціонер Кара-Мурза у комі через «отруєння невідомою речовиною»
- Сьогодні, 04:19
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Наразі життя 35-річного громадського діяча під загрозою — стан його здоров’я критичний, зазначають лікаріРосійський опозиціонер Владімір Кара-Мурза-молодший, який виступав рупором критики політики Кремля у проекті «Відкрита Росія», впав у кому. Про це 6 лютого заявила його дружина Євгенія, передає The New York Times.
Наразі життя 35-річного громадського діяча під загрозою — стан його здоров’я критичний. Лікарі пояснюють це «отруєнням невідомою речовиною».
«Удар був таким же раптовим, як і минулого разу. Він оточений апаратами і вкритий трубками. Ми не бачимо іншого пояснення, ніж отруєння», — розповіла Євгенія Кара-Мурза.
За її словами, зразки крові, волосся та нігтів його чоловіка відправлені до лабораторій у Франції та Ізраїлю в надії визначити невідомий токсин.
Раніше повідомлялося, що Владімір Кара-Мурза-молодший перебуває у лікарні в критичному стані.
Нагадаємо, у січні 2016 року Кара-Мурза-молодший звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням провести комплексну токсикологічну експертизу в рамках дослідчої перевірки за заявою про його навмисне отруєння. Кримінальну справу тоді порушено не було.