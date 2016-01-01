Російський опозиціонер розповів, чому насправді було вбито посла РФ у Туреччині

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Костянтин Боровий

Карлов став жертвою чужої нерозсудливості, вважає Костянтин Боровий

Посол РФ у Туреччині Андрій Карлов став жертвою путінської авантюристичної зовнішньої політики. Таку думку у себе на сторінці у Facebook висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий.

«Убитий посол Карлов слідом за російським туристами, підірваними над Синайським півостровом, військовими і медиками, що гинуть у Сирії, став черговою жертвою путінської авантюристичної зовнішньої політики. Він був співучасником цієї політики, тому безневинною жертвою його не назвеш. Але він не був її ініціатором, тобто все-таки став жертвою чужої нерозсудливості», – зазначив він.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі і був госпіталізований у критичному стані. Медикам не вдалося врятувати йому життя.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни. Крім нього, поранено також кількох людей.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка скоїла напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова. Перед цим нападник заявив, що живим не залишить будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.