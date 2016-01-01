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    Російський опозиційний політик підказав Обамі, проти кого ще в РФ потрібно ввести санкції

    • Вчора, 12:27
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    Костянтин Боровий
    Костянтин Боровий

    Санкції проти ФСБ і ГРУ треба було вводити давно, - Боровий

    Список санкцій США проти Росії слід доповнити російськими спецслужбами, які беруть активну участь у антиамериканській кампанії. Таку думку у себе на сторінці у Facebook висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий.

    Зокрема, Боровий мав на увазі Службу зовнішньої розвідки та Федеральну службою охорони Росії.

    Політик також додав, що санкції проти ФСБ і ГРУ «треба було вводити давно, тому що ці організації, по суті, проводять військові акції проти Сполучених Штатів, причому, системно і цілеспрямовано».

    Нагадаємо, 29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.

    Представники російської влади вже відзначились істеричними коментарями. Зокрема, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв назвав введення Сполученими Штатами нових санкцій проти Росії «важкою антиросійською агонією». У свою чергу представник МЗС РФ Марія Захарова назвала адміністрацію президента США Барака Обами «групою зовнішньополітичних невдах, озлоблених і недалеких». 

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