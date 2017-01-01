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    Російський політолог розповів про долю колишньої дружини Путіна

    • Сьогодні, 17:32
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    Володимир і Людмила Путіни
    Володимир і Людмила Путіни

    Людмила Путіна почала зустрічатися з нинішнім чоловіком, коли ще офіційно перебувала у шлюбі з главою РФ

    Колишня дружина президента Росії Володимира Путіна Людмила нині одружена із чоловіком на ім'я Артур Очеретний. Вони почали зустрічатися, коли вона ще була в шлюбі з главою РФ. Про це розповів російський політолог Станіслав Бєлковський, пише «Гордон».

    «Фактично шлюб Путіна з Людмилою Олександрівною розпався за 10 років до їх формального розлучення», - зазначив Бєлковський.

    Як відомо, 7 червня 2013 року Володимир і Людмила Путіни оголосили про розірвання шлюбу. 

    «Це було нашим спільним рішенням, наш шлюб завершено», - розповів президент Росії. «Я приєднуюся до слів Володимира Володимировича, це дійсно було нашим спільним рішенням», - підтвердила Людмила Путіна. Вона додала: «У всіх нас дуже хороші стосунки, і я дуже вдячна, що він мене досі підтримує, і дітей. Він дуже дбає про дітей, і діти завжди це відчувають».
    Володимир Путін у свою чергу зазначив, що вони з екс-дружиною залишаться «дуже близькими людьми, впевнений, завжди».

     

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