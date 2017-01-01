Російський політолог розповів про долю колишньої дружини Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир і Людмила Путіни

Людмила Путіна почала зустрічатися з нинішнім чоловіком, коли ще офіційно перебувала у шлюбі з главою РФ

Колишня дружина президента Росії Володимира Путіна Людмила нині одружена із чоловіком на ім'я Артур Очеретний. Вони почали зустрічатися, коли вона ще була в шлюбі з главою РФ. Про це розповів російський політолог Станіслав Бєлковський, пише «Гордон».

«Фактично шлюб Путіна з Людмилою Олександрівною розпався за 10 років до їх формального розлучення», - зазначив Бєлковський.

Як відомо, 7 червня 2013 року Володимир і Людмила Путіни оголосили про розірвання шлюбу.

«Це було нашим спільним рішенням, наш шлюб завершено», - розповів президент Росії. «Я приєднуюся до слів Володимира Володимировича, це дійсно було нашим спільним рішенням», - підтвердила Людмила Путіна. Вона додала: «У всіх нас дуже хороші стосунки, і я дуже вдячна, що він мене досі підтримує, і дітей. Він дуже дбає про дітей, і діти завжди це відчувають».

Володимир Путін у свою чергу зазначив, що вони з екс-дружиною залишаться «дуже близькими людьми, впевнений, завжди».