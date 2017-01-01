Російський режисер підтвердив передачу грошей «для Донбасу»

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Російський кінорежисер Володимир Меньшов

Меньшов не хотів оприлюднювати цю інформацію

Відомий російський кінорежисер Володимир Меньшов підтвердив передачу грошей на підтримку Донбасу.

«Дійсно, я передав певну суму грошей для Донбасу, але я не хочу про це говорити, не хочу оприлюднювати. І, мені шкода, що це явище набуло публічний розголос. Що стосується Служби безпеки України, то вони до мене не зверталися», - сказав Меньшов РИА Новости.

Нагадаємо, 5 квітня російський письменник та «політрук» бойовиків «ДНР» Захар Прилєпін повідомив, що кіноактор, режисер фільмів «Москва сльозам не вірить» та «Любов та голуби», володар нагороди «Оскар» Володимир Меньшов передав 1 мільйон рублів для терористів «ДНР».

Гроші начебто передали для дообладнання Донецької травматологічної лікарні, де лікують бойовиків.

Служба безпеки України перевіряє інформацію про передачу Меньшовим 1 мільйона рублів терористам «ДНР». За словами речниці СБУ Олени Гітлянської, якщо з'ясується, що ці гроші були спрямовані на фінансування організацій, визнаних в Україні терористичними, це стане приводом до відкриття проти Меньшова кримінального провадження.