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    Російський режисер підтвердив передачу грошей «для Донбасу»

    • Сьогодні, 17:16
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    Російський кінорежисер Володимир Меньшов
    Російський кінорежисер Володимир Меньшов

    Меньшов не хотів оприлюднювати цю інформацію

    Відомий російський кінорежисер Володимир Меньшов підтвердив передачу грошей на підтримку Донбасу.

    «Дійсно, я передав певну суму грошей для Донбасу, але я не хочу про це говорити, не хочу оприлюднювати. І, мені шкода, що це явище набуло публічний розголос. Що стосується Служби безпеки України, то вони до мене не зверталися», - сказав Меньшов РИА Новости.

    Нагадаємо, 5 квітня російський письменник та «політрук» бойовиків «ДНР» Захар Прилєпін повідомив, що кіноактор, режисер фільмів «Москва сльозам не вірить» та «Любов та голуби», володар нагороди «Оскар» Володимир Меньшов передав 1 мільйон рублів для терористів «ДНР».

    Гроші начебто передали для дообладнання Донецької травматологічної лікарні, де лікують бойовиків.

    Служба безпеки України перевіряє інформацію про передачу Меньшовим 1 мільйона рублів терористам «ДНР». За словами речниці СБУ Олени Гітлянської, якщо з'ясується, що ці гроші були спрямовані на фінансування організацій, визнаних в Україні терористичними, це стане приводом до відкриття проти Меньшова кримінального провадження.

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