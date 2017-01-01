Розстріл Майдану: Горбатюк розповів важливі деталі розслідування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нове відео розстрілів на Інститутській може бути використано як доказ

Глава управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк запевнив, що нове відео подій на Інститутській в лютому 2014 року можна використовувати як доказ.

Про це він заявив в ефірі програми «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою».

«На сьогоднішній день це анонім, тому потрібно провести роботу по ідентифікації і людини, яка його знімала, і місця, яке тут знято», – сказав Горбатюк.

Як повідомлялося раніше, відео, яке отримали представники потерпілих, вперше показали на судовому засіданні 14 лютого і його долучили до справи.

«Це відео більше інформативне, бо охоплює більшу площу, у нього краща якість і, найголовніше, воно дозволяє побачити одночасно правоохоронців і протестуючих – момент пострілу і падіння, що дозволяє використовувати його, в тому числі, як доказ»,– додав Горбатюк.

За його словами, протягом року у прокуратури не було жодного відео, яке б давало повну картину. Прокуратура підозрює в розстрілах на Майдані 25 екс-«беркутівців». Також він розповів про те, що, за версією слідства, люди в чорному одязі з жовтими стрічками, які стріляють з-за вантажівок, це екс-«беркутівці».

Нагадаємо, справі розстрілів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року з'явилося нове відео. Його суду надали представники потерпілих.