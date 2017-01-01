Розвідка назвала ім’я російського військового, вбитого п’яними бойовиками

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Пияцтво бойовиків на Донбасі

Пияцтво на передових позиціях бойовикі призвело до помилкових ударів по своїх військах та небойових втрат

Рішення російського окупаційного командування на Донбасі щодо надання великої кількості вихідних днів з нагоди святкування «Дня защитника Отечества» (23-26 лютого) призвело до суттєвого зниження рівня військової дисципліни у підпорядкованих їм з’єднаннях і частинах військ ЗС РФ. Про це повідомляє Головне управляння розвідки Міноборони України.

Зокрема, збільшилася кількість випадків самовільного залишення частини, вживання спиртних напоїв та наркотиків, невиконання наказів командирів.

«Так, пияцтво на передових позиціях призвело до помилкових ударів по своїх військах та небойових втрат особового складу. 24 лютого ц.р. у результаті «дружнього вогню» вбито лейтенанта Полсянкіна Андрія Михайловича, командира гранатометного взводу 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК ЗС РФ, та поранено рядового Арсеника Іллю Володимировича», - повідомляє українська розвідка.