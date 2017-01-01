Авдіївка досі без світла: РФ не надає гарантій тиші для ремонту ЛЕП

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Обірвані ЛЕП біля Авдіївки

Ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно

Станом на 9:00 неділі, 26 лютого, російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню в районі пориву ЛЕП поблизу Авдіївки. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Без таких гарантій і без участі представників місії ОБСЄ, електромонтажники не вийдуть на лінію, бо існує велика загроза обстрілів із боку російських бойовиків. минулого разу рашисти стріляли по електромонтажниках навіть при наявності письмових гарантій», - зазначив він.



Жебрівський повідомив, зо зранку підключать до потужного електрогенератора міську насосну станцію, щоб подати у помешкання воду.

«Готуємо до підключення навчальні заклади міста, щоб вони завтра могли відновити роботу», - додав він.

Жебрівський повідомив також, що ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.

Раніше бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.