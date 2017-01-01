Україну підштовхують до легітимізації бойовиків - Геращенко

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Ірина Геращенко

Ірина Геращенко заявила, ніяких прямих переговорів з ОРДЛО не буде

Україну всіма силами підштовхують до легітимізації бойовиків, до прямих переговорів з ОРДЛО. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

«Україну всіма силами підштовхують до легітимізації бойовиків, до прямих переговорів з ОРДЛО, намагаючись тепер створити сценарії прямих переговорів, паралельні до Мінська процеси, без РФ і ОБСЄ», - написала вона.

Вона зазначила, що це серйозно ускладнює і без того непросту роботу української делегації в Мінську, причому всіх груп, не лише гуманітарної, але і безпекової, економічної, політичної.

«Але ніяких прямих переговорів і легітимізації бандитів не буде. Які б брудні сценарії не розігрував Кремль в цій гібридній війні проти України», - підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, нардеп Надія Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Фейсбук.

Савченко з окупованого Донецька звернулась до лідерів «нормандської четвірки» стосовно прискорення процес звільнення українських полонених.

У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.

В ОРДЛО назвали неприйнятними пропозиції Савченко з обміну полоненими, і забажали відвідати своїх полонених на підконтрольній Києву території.