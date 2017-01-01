Україну підштовхують до легітимізації бойовиків - Геращенко
- Сьогодні, 11:31
-
Розсилка
Ірина Геращенко заявила, ніяких прямих переговорів з ОРДЛО не буде
Україну всіма силами підштовхують до легітимізації бойовиків, до прямих переговорів з ОРДЛО. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
«Україну всіма силами підштовхують до легітимізації бойовиків, до прямих переговорів з ОРДЛО, намагаючись тепер створити сценарії прямих переговорів, паралельні до Мінська процеси, без РФ і ОБСЄ», - написала вона.
Вона зазначила, що це серйозно ускладнює і без того непросту роботу української делегації в Мінську, причому всіх груп, не лише гуманітарної, але і безпекової, економічної, політичної.
«Але ніяких прямих переговорів і легітимізації бандитів не буде. Які б брудні сценарії не розігрував Кремль в цій гібридній війні проти України», - підкреслила Геращенко.
Нагадаємо, нардеп Надія Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.
Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Фейсбук.
Савченко з окупованого Донецька звернулась до лідерів «нормандської четвірки» стосовно прискорення процес звільнення українських полонених.
У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.
В ОРДЛО назвали неприйнятними пропозиції Савченко з обміну полоненими, і забажали відвідати своїх полонених на підконтрольній Києву території.