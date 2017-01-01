Ryanair нарешті домовився з Україною: літатимуть з Борисполя і Львова

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За словами міністра, проблеми, які виникали з виходом Ryanair на український ринок, були пов'язані із внутрішнім спротивом в Україні

Ірландський лоукостер Ryanair буде літати з київського аеропорту Бориспіль, а також зі Львова.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу UMN.

«Ryanair буде літати з Борисполя та зі Львова. Вони провели довгі переговори з Жулянами в останній момент Жуляни, за словами Ryanair, ухвалили рішення підняти ціни – Ryanair відмовився», - повідомив Омелян.

За словами міністра, проблеми, які виникали з виходом Ryanair на український ринок, були пов'язані із внутрішнім спротивом в Україні.

«Є певний супротив внутрішньоукраїнський, щодо заходу Ryanair. Це факт. Але це трапляється у будь-якій сфері, де ми стараємося змінити ситуацію з колишної корумпваної, або монополізованої системи на нормальні ринкові стосунки. Те саме було в морській царині, те саме відбувається на «УЗ», те саме відбувається в авіації. Ryanair буде в Україні», - наголосив він.

Водночас, у контексті проблем з Ryanair, Омелян зазначив, що Києву бракує аеропортів і столиці потрібне як мінімум ще одне летовище.

«Я буду дуже щасливий, якщо в Києві буде три аеропорти: Жуляни, Бориспіль і Гостомель. Наразі про Гостомель та Ryanair мова не йде. Але потенційно це цікаво, бо в Гостомелі злітна смуга в дуже доброму стані, вона розрахована на суперважкі літаки класу «Мрія». Там потребує значного покращення інфраструктура доїзду, терміналів і послуг. Потенційно цікавий аеропорт. Він від Києва знаходиться на тій самій відстані, що і Бориспіль – від центру 50 км, тому чому б ні, але це точно не Ryanair і це точно не цього року», - зазначив міністр.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair тривалий час не міг домовитися з київськими аеропортами через финансові розбіжності.