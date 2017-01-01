Стало відомо, чому аеропорт «Київ» призупинив діалог із лоукостером Ryanair

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Аеропорт «Київ» тимчасово призупинив діалог із Ryanair

Ryanair припускає, що аеропорт знизить аеропортовий збір

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) тимчасово призупинив діалог із найбільшим європейським лоукостером компанією Ryanair через невідповідність цінових вимог авіакомпанії до можливостей аеропорту.

Про це заявив голова ради директорів аеропорту «Київ» Денис Костржевський.

«Переговори - це досить тривалий процес, і ми завжди готові до конструктивного діалогу. Але на цьому етапі аеропорт «Київ» тимчасово призупинив діалог із Ryanair, тому що цінові очікування, які висловлювала авіакомпанія, абсолютно не збігаються з нашими можливостями», - заявив він.

За словами Костржевського, Ryanair припускає, що аеропорт знизить аеропортовий збір у середньому на 60-80%. При цьому в Україні цей збір є регульованим тарифом, у який входить вартість палива, опалення, зарплата персоналу, і низка інших витратних статей, і цей збір аеропорт змушений погоджувати з профільним регулятором, Міністерством інфраструктури та Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

«Подумайте, як можна надати 80% чи навіть 50% знижку від цієї ціни, якщо рентабельності в ній закладено всього близько 10%. Це економічно невигідно. Відповідно, висловлені компанією Ryanair очікування в частині надання знижки на аеропортове обслуговування докорінно не збігаються з нашою економічною моделлю роботи аеропорту. Саме з цієї причини ми і призупинили переговори», - підкреслив Костржевський.

Він зазначив, що у компанії Ryanair є європейський досвід отримання таких низьких цін в аеропортах, однак при цьому в Європі є державні дотації для аеропортів, а в Україні їх немає.

Як повідомлялося, міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ), найбільший аеропорт України, продовжує комерційні переговори з найбільшим європейським лоукостером – ірландською авіакомпанією Ryanair, але наразі не може погодитись на запропоновані авіаперевізником умови.

Ірландський лоукост Ryanair відкриває рейси з України. Авіакомпанія оголосила про свої перші рейси з Києва до Лондона, Манчестера, Ейндховена і Стокгольма. Крім того, Ryanair у жовтні відкриє польоти зі Львова до Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Ейндховена і Лондона.

Квитки на рейси в жовтні і листопаді українці зможуть купити за акційною ціною 19,99 евро (акція стартує 16 березня).

Ryanair є найбільшим європейським лоукостером і пропонує найнижчі ціни на багатьох маршрутах. В акційні дні вартість квитків на деяких маршрутах може становити від 2–5 євро.

Також лоукост Wizz Air відкриває нові рейси з Києва.

Також турецький лоукост Pegasus запустив рейс Київ – Анкара.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян також заявив, що у 2017 році на український ринок зайдуть європейські лоукости.

Джерело: Українські новини