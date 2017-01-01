Садовий пожалівся, що по всій Україні заблоковано 50 фур з львівський сміттям

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Андрій Садовий

Станом на понеділок у Львові залишаються переповненими 257 майданчиків з побутовими відходами

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що станом на понеділок у місті переповненими залишаються на понад 250 майданчиків зі сміттям, накопичено одну тисячу тонн побутових відходів.

Про це Садовий заявив під час засідання комісії у Львівській ОДА.

«Ми на сьогоднішній день по місту Львову маємо орієнтовно 1 тис тонн не вивезених відходів. Станом на ранок маємо 257 майданчиків, які переповнені. Всі перевізники Львова заявили, що вони фізично не мають, куди вивозити відходити за межі області», - наводить слова міського голови прес-служба Львівської міськради.

Також Садовий звернувся до Уряду, щоб «пішла команда і львівські машини не затримували».

«Усі машини, які сьогодні транспортують відходи за межі Львівської області, є заблоковані. Це приблизно 50 машин по Україні. Вони банально не мають можливості рухатися на полігони, тому ми можемо розраховувати тільки на полігони, які є у межах Львівської області», - пожалівся очільник Львова.

Як відомо, львівське сміття періодично знаходять у різних куточках України. Зокрема 28 лютого 11 фур із побутовими відходами зі Львова затримали на Дніпропетровщині.