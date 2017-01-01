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    САП просить у справі Насірова заставу в 2 млрд гривень, - нардеп

    • Сьогодні, 03:19
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    Застава у справі Насірова може стати найбільшою в історії українського судочинства

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить призначити голові Державної фіскальної служби Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млрд гривень.

    Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм у Facebook.

    «У Романа Насірова може увійти в історію - спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для голови ДФС запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 мільярдів (!) гривень», - написав депутат.

    Він зазначив, що така сума може стати найбільшою заставою в історії кримінального процесу України.

    Нагадаємо, що суд оголосив перерву у розгляді справи Насірова до 5 березня.

    Як повідомив представник Національного антикорупційного бюро, засідання суду перенесене за клопотанням захисту.

    Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.

    Це відбувалось в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

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