САП просить у справі Насірова заставу в 2 млрд гривень, - нардеп

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Застава у справі Насірова може стати найбільшою в історії українського судочинства

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить призначити голові Державної фіскальної служби Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млрд гривень.

Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм у Facebook.

«У Романа Насірова може увійти в історію - спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для голови ДФС запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 мільярдів (!) гривень», - написав депутат.

Він зазначив, що така сума може стати найбільшою заставою в історії кримінального процесу України.

Нагадаємо, що суд оголосив перерву у розгляді справи Насірова до 5 березня.

Як повідомив представник Національного антикорупційного бюро, засідання суду перенесене за клопотанням захисту.

Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.

Це відбувалось в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.