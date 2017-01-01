САП просить у справі Насірова заставу в 2 млрд гривень, - нардеп
- Сьогодні, 03:19
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Застава у справі Насірова може стати найбільшою в історії українського судочинства
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить призначити голові Державної фіскальної служби Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млрд гривень.
Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм у Facebook.
«У Романа Насірова може увійти в історію - спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для голови ДФС запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 мільярдів (!) гривень», - написав депутат.
Він зазначив, що така сума може стати найбільшою заставою в історії кримінального процесу України.
Нагадаємо, що суд оголосив перерву у розгляді справи Насірова до 5 березня.
Як повідомив представник Національного антикорупційного бюро, засідання суду перенесене за клопотанням захисту.
Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.
Це відбувалось в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.