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    Суд оголосив перерву у розгляді справи Насірова до 5 березня

    • Вчора, 23:16
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    Адвокати Насірова попросили госпіталізувати підзахисного у зв'язку з його критичним станом

    Солом'янський суд Києва оголосив перерву у розгляді справи та обрання запобіжного заходу відстороненому від посади голові Держфіскальної служби України Роману Насірову до 5 березня 10 ранку.

    Адвокати Насірова попросили госпіталізувати підзахисного у зв'язку з його критичним станом. Також вони наполягали на перенесенні розгляду справи.

    «Просимо відкласти розгляд справи на завтра», — заявив захист.

    Обстеження відстороненого від посади глави Державної фіскальної служби Романа Насірова в Інституті кардіології імені Стражеска не виявило в нього гострої невідкладної кардіографічної патології.

    Як повідомляв «Главком», Насірова перевозили в кареті швидкої допомоги в супроводі працівників Національного антикорупційного бюро України та лікарів.

    Адвокат Насірова Олександр Лисак заявив, що в Інституті кардіології ім. Стражеска не змогли надати висновок щодо стану і діагнозу його підзахисного, оскільки його привезли без медичної документації з лікарні «Феофанія», де він лікувався раніше.

    «Комісія прийшла до висновку, що встановити діагноз неможливо, оскільки відсутні документи з закладу, де він перебував», - сказав Лисак по завершенні медичного огляду в Інституті кардіології.

    Адвокат також заявив, що лікарі не змогли надати висновок щодо можливості Насірова брати участь у судових діях.

    Ще раніше Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.

    Джерело: Громадське

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