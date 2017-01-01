Савченко хоче стати українським Піночетом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надія Савченко

Нардеп упевнена в тому, що в Україні має бути диктатура після війни

Депутат Верховної Ради Надія Савченко заявила про готовність стати президентом України. Вона хотіла б керувати державою як чилійський диктатор Августо Піночет, сказала парламентар в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail.

«Він був диктатором, але в альтруїстичний спосіб. Країна була набагато кращою після нього, ніж до», – сказала вона.

Савченко також додала: вона впевнена у тому, що в Україні має бути диктатура після війни, якраз щоб стабілізувати ситуацію в країні.

Як повідомлялося, Савченко обізвала колег-нардепів продажними виродками. Так, відповідаючи на запитання про перевищення депутатських повноважень, Савченко сказала: «Ви щоразу говорите, ви ж депутат. Я людина, я така ж, як ви. Я хочу боротися за те ж саме, що й ви. Я так само можу померти і так само не хочу боятися. І якщо ви вважаєте, що я повинна бути такою лицемірною, продажною падлюкою, як усі народні депутати, і при цьому виголошувати офіційну позицію, то я не хочу. Голосуйте тоді за цих виродків, яких ви вважаєте народними депутатами».