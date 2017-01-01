Савченко обізвала колег-нардепів продажними виродками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо ви вважаєте, що я повинна бути такою лицемірною, продажною падлюкою, як всі народні депутати, і при цьому виголошувати офіційну позицію, то я не хочу – Савченко

Народний депутат Надія Савченко жорстко розкритикувала своїх колег по парламенту. Про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Києві.

Так, відповідаючи на запитання про перевищення депутатських повноважень, Савченко сказала: «Ви щоразу говорите, ви ж депутат. Я людина, я така ж, як ви. Я хочу боротися за те ж саме, що й ви. Я так само можу померти і так само не хочу боятися. І якщо ви вважаєте, що я повинна бути такою лицемірною, продажною падлюкою, як всі народні депутати, і при цьому виголошувати офіційну позицію, то я не хочу. Голосуйте тоді за цих виродків, яких ви вважаєте народними депутатами».

Як повідомлялося, також Савченко стверджує, що українська влада готує диверсію проти неї з метою «зачистки». Крім того, вона заявила, що потрапила на непідконтрольну територію стежками, якими возять контрабанду. Вона зазначила, що не переходила лінію розмежування з Володимиром Рубаном, керівником Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус».

Нагадаємо, що 27 лютого СБУ скасувала Рубану дозвіл про перетин лінії зіткнення на Донбасі. Раніше СБУ провела опитування Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

Сьогодні в СБУ заявили, що у дозволі на перетин лінії зіткнення з ОРДЛО Рубан вказав мету поїздки не переговори для обміну заручників, а догляд за квартирою тещі.

Нагадаємо, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном. Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Facebook.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України має багато запитань до Савченко і має намір її опитати найближчим часом.