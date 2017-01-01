Савченко на окуповану територію потрапила у ящику з гуманітаркою – Мосійчук

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Надія Савченко

За словами народного депутата, він має 100-відсоткову інформацію щодо того, як Савченко перетнула лінію зіткнення

Надія Савченко потрапила на територію «ДНР» у лютому, проїхавши лінію зіткнення у вантажівці із гуманітарним вантажем. Про це «Главкому» повідомив народний депутат від фракції «Радикальна партія Олега Ляшка» Ігор Мосійчук.

За словами нардепа, лінію зіткнення з окупованими територіями Савченко перетнула у ящику гуманітарної вантажівки. «Я володію 100-відсотковою інформацією, що Надія Савченко на окуповану територію потрапила в гуманітарному вантажі, в ящику. Її ввіз Рубан (Володимир Рубан – керівник Центру звільнення полонених ГО «Офіцерський корпус». – «Главком»). І саме через це СБУ позбавила його права перетинати межі і перебувати у зоні АТО», – повідомив Мосійчук.

Зазначимо, що у лютому цього року Савченко поїхала у «ДНР». До сепаратистів вона вирушила разом з керівником українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном. Надія Савченко відвідала камери, де утримують шістьох українських полонених, і передала їм речі від рідних.

Раніше нардеп від БПП Тетяна Ричкова заявила, що Савченко агітує українських військових до походу на Київ з метою повалити «злочинну владу». У свою чергу сестра Надії Савченко звинуватила Ричкову в навмисному поширенні недостовірної інформації і додала, що влада «хоче нейтралізувати Надю, щоб вона не їздила по світу і не розповідала про корупцію в Україні».