Савченко розповіла про «договірняк» з Тимошенко

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Надія Савченко

Я не вмію ображатися на те, що я раніше бачила, - нардеп

Народний депутат Надія Савченко зізналась, що не ображається на партію «Батьківщину» через своє виключення, оскільки то були лише робочі стосунки. Про це Савченко сказала в інтерв`ю Фраза.ua.

«Я не вмію ображатися на те, що я раніше бачила. Я взагалі не вмію ображатися. Мене образити може тільки рідна людина, якій я довіряю. Це може образити. Решту людей я сприймаю такими, якими вони є, я ніколи не маю ілюзій. Я не можу сказати, що були якісь стосунки з БЮТ чи Тимошенко, а нині ці стосунки зникли. Це ж політика. Які можуть бути стосунки в політиці? Це був простий договірняк», - сказала вона.

При цьому Савченко зауважила, що з боку «Батьківщини» це був «свідомий договірняк», а з її - ні. «Ми працювали разом. В плані законотворчого процесу можна співпрацювати геть з усіма народними депутатами, принаймні тією чи іншою мірою. А позаяк «Батьківщина» в опозиції до влади, то з ними співпрацювати легше, бо зазвичай найгірші закони протягує влада, а опозиція все-таки залишається більш чистою. Але в нас не було ніяких особливих стосунків. Це були прості робочі стосунки, вони такими й залишилися», - розповіла нардеп.

«Я не буду ні з ким битися, не влаштовуватиму якихось сцен образ. Я завжди потисну руку, якщо людина вважатиме, що вона має зі мною привітатися, я завжди можу першою привітатися. Всі ми люди, й це просто робота. Просто ця робота гнила», - додала Савченко.