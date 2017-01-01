Савченко розповіла про свою партію, в яку увійшли «експерти з народу»

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Народний депутат Надія Савченко

Партія буде називатися «Громадська платформа Надії Савченко»

Позафракційний народний депутат Надія Савченко заявила, що поставила своє ім'я під назвою партії «Наступ». Про це вона заявила журналістам у кулуарах парламенту 14 квітня.

«Вчора в ЗМІ була інформація, що я створила партію імені мене. Це не партія імені мене, її створено львів’янами з назвою «Наступ». На з'їзді ми змінили назву і переобрали мене головою партії. Ми обрали керівні органи партії, куди увійшли мої помічники», – сказала нардеп.

За її словами, партія називатиметься «Громадська платформа Надії Савченко».

Савченко пояснила, що поставила своє ім'я під цією партією задля ідеї про зміну політичної системи.

«Як саме? Можливо, конструкція цього механізму людям буде не дуже зрозуміла, бо вона буде новою і відрізнятиметься від усіх політичних партій, які були до того», – заявила Савченко.

За її словами, є експерти «з народу», які бажають виписати для України нову програму.

Нагадаємо, на початку лютого Громадська платформа «Руна» оголосила про припинення співпраці із народним депутатом Надією Савченко.

27 грудня Савченко презентувала власну громадську платформу «Руна»: Рух, Реформи, Революція українського народу. Її учасниками тоді стали сама Надія Савченко, Назар Мухачов, сотник 26-ї сотні Самооборони Майдану, отаман ГО «Українське козацьке військо» (Київ), Теодор Дяків, представник експертної групи «Народний суверенітет» (Львів).

Джерело: Українська правда