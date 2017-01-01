Савченко залишила політсилу, яку презентувала у грудні

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Громадська платформа «РУНА» та Надія Савченко припиняють активну співпрацю, йдеться у повідомленні політсили

Громадська платформа «РУНА» оголосила про припинення співпраці із народним депутатом Надією Савченко.

Про це йдеться у повідомленні платформи на сторінці в Facebook.

Там зазначили, що «РУНА» почала свою роботу від початку 2015 року, а нещодавно об’єдналася із Савченко. Проте згодом було прийнято рішення припинити співпрацю.

«З часом ми дійшли взаємного рішення, що з причини розбіжностей у баченні базових ідеологічних та структурно-організаційних засад, які мали місце під час спільної системної роботи, Громадська платформа «РУНА» та Надія Савченко припиняють активну співпрацю», - сказано у повідомленні.

В той же час у платформі заявили, що не виключають ймовірності «подальшої спільної роботи над певними проектами, за умов перебування в рамках різних ідеологічних структур».

Нагадаємо, 27 грудня, народний депутат Надія Савченко презентувала власну громадську платформу РУНА: Рух, Реформи, Революція українського народу. Її учасниками тоді стали: Надія Савченко, Назар Мухачов, сотник 26-ї сотні Самооборони Майдану, отаман ГО «Українське козацьке військо» (м. Київ), Теодор Дяків, представник експертної групи «Народний суверенітет» (м. Львів).