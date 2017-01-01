Савченко провела з’їзд і створила партію свого імені - ЗМІ

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Надія Савченко

Створено політичну партію «Суспільно-політична платформа Надії Савченко»

Позафракційний народний депутат Надія Савченко провела з'їзд, на якому, за повідомленням ЗМІ, було створено політичну партію «Суспільно-політична платформа Надії Савченко».

Інформацію про з'їзд за участі Савченко підтвердили працівники готелю «Козацький», де він відбувся.

Водночас прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко відмовилася коментувати цю інформацію, сказавши, що перебуває в лікарні і готова відповісти на запитання у п'ятницю.

27 грудня, Савченко презентувала власну громадську платформу РУНА : Рух, Реформи, Революція українського народу. Її учасниками тоді стали: Надія Савченко, Назар Мухачов, сотник 26-ї сотні Самооборони Майдану, отаман ГО «Українське козацьке військо» (м. Київ), Теодор Дяків, представник експертної групи «Народний суверенітет» (м. Львів).

Джерело: Українська правда