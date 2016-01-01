Савченко презентувала власну політсилу

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Раніше Надія Савченко анонсувала створення платформи РУНА

Сьогодні, 27 грудня, народний депутат Надія Савченко презентує власну громадську платформу РУНА: Рух, Реформи, Революція українського народу.

Її учасники: Надія Савченко, Назар Мухачов, сотник 26-ї сотні Самооборони Майдану, отаман ГО «Українське козацьке військо» (м. Київ), Теодор Дяків, представник експертної групи «Народний суверенітет» (м. Львів).

Раніше ЗМІ повідомили, що Савченко в Мінську таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР». Радник СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України не була попереджена Надією Савченко про поїздку до Мінська на зустріч із ватажками «ДНР» і «ЛНР».

Глава так званої ЛНР Ігор Плотницький підтвердив, що він і лідер самопроголошеної ДНР провели зустріч з Надією Савченко і обговорили з нею обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосувало 237 депутатів.

Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка.

Як писав у своїй авторській колонці журналіст Сергій Руденко, два останніх тижні стали вирішальними в політичній кар'єрі Савченко. Її зустріч у Мінську з Ігорем Плотницьким та Олександром Захарченком, схоже, стала останньою краплею, через яку терпець у керівництва країни урвався. Президент України Петро Порошенко досить різко висловився щодо переговорів Надії Савченко з лідерами самопроголошених республік. СБУ викликала її на допит. А «Батьківщина» виключила Савченко з лав парламентської фракції, попри те, що на останніх виборах вона очолювала список партії Юлії Тимошенко. Втім, у самому парламенті Надію не позбавили мандата.

Савченко впевнена у своїй правоті й, схоже, щиро переконана, що її переговори з лідерами сепаратистів потрібні Україні. Саме так, шляхом переговорів, на думку Надії, можна вирішити більшість проблем на сході країни: від обміну полоненими до цілковитого припинення вогню. Савченко відмовляється визнати Плотницького та Захарченка терористами, називаючи їх «колабораціоністами». Те, що її переговори з лідерами «ЛНР» та «ДНР» були підтримані Москвою, Надію не засмучує.