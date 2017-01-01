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    Савченко збирає акцію протесту на Майдані

    • Сьогодні, 08:47
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    Надія Савченко з сестрою
    facebook.com/Savchenko.Nadiia
    Надія Савченко з сестрою

    Протестувати будуть проти російської агресії в Україні

    Народний депутат Надія Савченко збирає 21 січня акцію протесту «Stop Putin’s War in Ukraine 3.0» на Майдані.

    Про це вона повідомила в Фейсбуці.

    «У суботу, 21 січня 2017 року, о 15:00, українські патріоти і друзі України зберуться на черговий всесвітній протест проти російської агресії «Stop Putin’s War in Ukraine 3.0», - написала Савченко.

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    Савченко збирає акцію протесту на Майдані
    Савченко збирає акцію протесту на Майдані
    Савченко збирає акцію протесту на Майдані

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    Надія Савченко Майдан Путін протест
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