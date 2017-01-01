Савченко збирає акцію протесту на Майдані
- Сьогодні, 08:47
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facebook.com/Savchenko.Nadiia
Надія Савченко з сестрою
Протестувати будуть проти російської агресії в Україні
Народний депутат Надія Савченко збирає 21 січня акцію протесту «Stop Putin’s War in Ukraine 3.0» на Майдані.
Про це вона повідомила в Фейсбуці.
«У суботу, 21 січня 2017 року, о 15:00, українські патріоти і друзі України зберуться на черговий всесвітній протест проти російської агресії «Stop Putin’s War in Ukraine 3.0», - написала Савченко.
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