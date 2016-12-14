Російський опозиціонер розкритикував заяви Савченко: Такі ідеї можуть народжуватися на призьбах

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Російський опозиційний політик Костянтин Боровий

Обміняти Донбас на Крим неможливо, зазначив Костянтин Боровий

Російський опозиційний політик Костянтин Боровий вважає, що обміняти Донбас на Крим неможливо.

Таку заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook.

«Обміняти Донбас на Крим неможливо, тому що мова у взаєминах з Росією йде не про території, а про дотримання міжнародного права, про принципи. Така пропозиція є абсолютно еквівалентною пропозиції: "Ви вбиваєте наших, а ми вбиваємо ваших. І жодних взаємних претензій», – зауважив політик.

Щоправда, за його словами, є ще й громадяни, права та свободи яких не можуть бути предметом угоди.

«Такі ідеї можуть народжуватися на призьбах, у приватних розмовах людей, дуже далеких від політики та від відповідальності. Політик, який пропонує таке, перестає бути не тільки політиком, але і відповідальним громадянином своєї країни», – додав Боровий.

Нагадаємо, народний депутат від БПП Іван Вінник просить СБУ перевірити Надію Савченко за попередньою кваліфікацією ст. 111 державна зрада.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проголосував за виключення народного депутата Надії Савченко зі свого складу.

Також Савченко стверджує, що її слова про відмову від Криму заради Донбасу «перекрутили».

Як повідомлялось, скандальне висловлювання Савченко щодо Криму отримало в українському суспільстві широкий резонанс. Народний депутат від БПП, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав «глибоко образливою» заяву нардепа Надії Савченко щодо здачі окупованого Криму задля миру на Донбасі. Прокоментувала висловлювання Савченко і перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. «Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна – це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Крим на Донбас не міняємо! Донбас не здаємо!» – зазначила вона.