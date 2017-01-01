Сайт з видачі біометричних паспортів не витримав випробування безвізом
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Сайт не працює через перевищення ліміту запитів.
Станом на 18:00 четверга, 6 квітня, сайт державного підприємства «Документ», який займається видачею біометричних закордонних паспортів, не працює із технічних причин.
На сайті розміщене повідомлення про неможливість з'єднання із сервером через перевищення ліміту запитів.
Як повідомляють українські ЗМІ, сам паспортний сервіс у Києві також не працює.
Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.
У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.
Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.
Російські ЗМІ розгублені та поки що не знають, як реагувати та як висвітлювати цю подію.
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Джерело: ВВС Україна