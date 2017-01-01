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    Сайт з видачі біометричних паспортів не витримав випробування безвізом

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    Біометричний паспорт громадянина України
    Біометричний паспорт громадянина України

    Сайт не працює через перевищення ‎ліміту запитів.

    Станом на 18:00 четверга, 6 квітня, сайт державного підприємства «Документ», який займається видачею ‎біометричних закордонних паспортів, не працює із технічних причин.‎

    На сайті розміщене повідомлення про неможливість з'єднання із сервером через перевищення ‎ліміту запитів.‎

    Як повідомляють українські ЗМІ, сам паспортний сервіс у Києві також не працює.

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    Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. 

    У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

    Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою. 

    Російські ЗМІ розгублені та поки що не знають, як реагувати та як висвітлювати цю подію.

    Читайте також: Інтерв’ю з дипломатом Юліаном Грозою

    Джерело: ВВС Україна

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    безвізовий режим ЄС паспорт Україна
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