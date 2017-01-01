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    Безвіз: Порошенко звернеться до українців

    • Сьогодні, 16:18
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    Про час звернення буде повідомлено пізніше

    Президент Петро Порошенко сьогодні звернеться до українців з нагоди отримання безвізового режиму з країнами Європейського союзу.

    Про час звернення буде повідомлено пізніше.

    Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. Президент Порошенко повідомив про це  під час Київського безпекового форуму. Учасники форуму зустріли інформацію аплодисментами.

    У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

    Документ також мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою. 

    Російські ЗМІ розгублені та поки що не знають, як реагувати та як висвітлювати цю подію.

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