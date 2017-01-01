Сбербанк призупинив роботу в Харкові
- Сьогодні, 11:36
-
Розсилка
Припинена робота одного з харківських відділень банку, розташованого на вул. Донець-Захаржевського, 2
Сбербанк призупинив роботу відділення у Харкові по вул. Донець-Захаржевського, 2. Про це йдеться в повідомленні банку.
«У поточний момент припинена робота одного з харківських відділень банку, розташованого за адресою: вул. Донець-Захаржевського, 2. За фактом інциденту банком подано заяву в правоохоронні органи», - йдеться в повідомленні.
Всі інші відділення банку працюють без змін, обслуговування клієнтів проводиться в штатному режимі.
Нагадаємо, сьогодні активісти партії «Національний корпус» замурували блоками відділення Сбербанку в Харкові.
Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.
У ніч на 8 квітня невідомі особи вивели з ладу десятки банкоматів російських банків по всій території України.
27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.
Джерело: Українські новини