  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сбербанк призупинив роботу в Харкові

    • Сьогодні, 11:36
    • Розсилка
    <span>Активісти блокують відділення Сбербанку у Харкові</span>
    Фото: twitter.com/Polk_Azov
    Активісти блокують відділення Сбербанку у Харкові

    Припинена робота одного з харківських відділень банку, розташованого на вул. Донець-Захаржевського, 2

    Сбербанк призупинив роботу відділення у Харкові по вул. Донець-Захаржевського, 2. Про це йдеться в повідомленні банку.

    «У поточний момент припинена робота одного з харківських відділень банку, розташованого за адресою: вул. Донець-Захаржевського, 2. За фактом інциденту банком подано заяву в правоохоронні органи», - йдеться в повідомленні.

    Всі інші відділення банку працюють без змін, обслуговування клієнтів проводиться в штатному режимі.

    Нагадаємо, сьогодні активісти партії «Національний корпус» замурували блоками відділення Сбербанку в Харкові.

    Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.

    У ніч на 8 квітня невідомі особи вивели з ладу десятки банкоматів російських банків по всій території України.

    27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    Сбербанк Росії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ