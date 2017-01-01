Сбербанк призупинив роботу в Харкові

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Фото: twitter.com/Polk_Azov Активісти блокують відділення Сбербанку у Харкові

Припинена робота одного з харківських відділень банку, розташованого на вул. Донець-Захаржевського, 2

Сбербанк призупинив роботу відділення у Харкові по вул. Донець-Захаржевського, 2. Про це йдеться в повідомленні банку.

«У поточний момент припинена робота одного з харківських відділень банку, розташованого за адресою: вул. Донець-Захаржевського, 2. За фактом інциденту банком подано заяву в правоохоронні органи», - йдеться в повідомленні.

Всі інші відділення банку працюють без змін, обслуговування клієнтів проводиться в штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні активісти партії «Національний корпус» замурували блоками відділення Сбербанку в Харкові.

Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.

У ніч на 8 квітня невідомі особи вивели з ладу десятки банкоматів російських банків по всій території України.

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Джерело: Українські новини