СБУ: менеджери «Яндекса» передавали до Росії персональні дані українців

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СБУ провела обшуки в київському та одеському офісах «Яндекс Україна»

Експерти проаналізують перенаправлення трафіку українських користувачів на російські сервери, а також перевірять координацію протиправної діяльності з території Російської Федерації

Служба безпеки України під час обшуків задокументувала, що компанія «Яндекс» передавала особисті дані українців до Росії, зокрема дані співробітників правоохоронних органів та військових ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Правоохоронці встановили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії персональні дані українських громадян. Зокрема особисті дані про рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери телефонів, електронних адрес та акаунтів у соціальних мережах», — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, серед громадян, про яких до РФ передавалася інформація, є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці Збройних Сил України, інших підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, працівники органів державної влади та управління.

Інформація, як повідомляється, передавалась спецслужбам РФ для планування, організації та проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій «на шкоду суверенітетові України, територіальній цілісності та недоторканості».

За цим фактом триває досудове слідство у рамках кримінального провадження, відкритого за ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Сьогодні Служба безпеки України провела обшук у київському та одеському офісах «Яндекс Україна». В офісах «Яндекс» вилучила сервери і документацію.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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