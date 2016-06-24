Бойовики «ДНР» заявили, що підготували план з припинення вогню

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План бойовиків складається з п'яти пунктів і передбачає повне припинення вогню

Так зване «оперативне командування» «ДНР» розробило план «нормалізації ситуації на лінії зіткнення сторін, який включає як відвід важких озброєнь від фронту, так і створення зони без військових підрозділів на одній з найбільш «гарячих» ділянок.

Про це повідомляє «Донецьке агентство новин».

«Ми підготували свої пропозиції щодо повного припинення вогню і розведення сторін уздовж всієї лінії зіткнення. Він був готовий ще 4 лютого, і до сьогоднішнього дня документ проходив ряд узгоджень, в тому числі з ОБСЄ », - повідомили бойовики.

План передбачає «негайне і всеосяжне припинення вогню і його суворе виконання на всій лінії зіткнення» і «відведення всіх заборонених відповідними документами озброєнь в певні даними документами місця зберігання».

Крім того, в ньому передбачається «надання безперешкодного доступу СММ ОБСЄ, в тому числі в місця відведення і зберігання озброєнь, що підпадають під вимоги відповідних угод». Бойовики також пропонують створити в радіусі 1 км від Донецької фільтрувальної станції зону без озброєнь і будь-яких військових підрозділів.

Останній пункт - заборона будь-яких наступальних дій і заборона на зближення сторін.

Також наголошується, що «командування ДНР» передало «пропозиції» українському командуванню, але там повністю проігнорували ініціативу «республіки».

«При цьому перший заступник СММ ОБСЄ Олександр Хуг відмовився виступити посередником у переговорному процесі і залишив територію регіону», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 6 лютого штаб АТО заявив, що бойовики здійснили 78 ворожих обстрілів, одного українського військового було поранено. За минулу добу бойовики здійснили 89 обстрілів, трьох українських військових було поранено.

Також за попередню добу ОБСЄ зафіксувала близько 1,3 тис. порушень перемир’я.

Як повідомлялося, військові мають докази, що росіяни гатять по Авдіївці із забороненої зброї.