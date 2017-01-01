СБУ проводить обшуки в квартирах одеських любителів «русского міра»

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Фото: Інокентій Клементьєв Одеса, 2 травня 2017 року

Також в Одесі поліцейські перевіряють два повідомлення про замінування

Рано-вранці 2 травня співробітники Служби безпеки України нагрянули з обшуками до активістів руху «Куликове поле».

Як передає Depo.Одеса із посиланням на «Таймер», наразі відомо про обшуки у Вікторії Мачулко, Моріса Ібрагіма і Наталії Дементьєвої. Крім того, за непідтвердженою інформацією, спецпризначенці присутні ще як мінімум за трьома адресами.

Крім того, як інформує поліція Одещини, о 10:30 до поліції зателефонував невідомий та заявив про замінування Національного університету ім. Мечникова, а за чотири хвилини надійшло ще одне повідомлення про замінування Одеського Національного політехнічного університету.

На вказані місця виїхали слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічного управління та кінологи зі службовими собаками.

Перевірка обох університетів триває.

Сьогодні зранку поліція в Одесі перевіряє всіх, хто приходить з квітами до Будинку профспілок.

В Одесі 2 травня на Куликовому полі заплановано поминальні заходи. Напередодні цієї дати, 27 квітня, проросійські активісти під час зустрічі із представниками правоохоронних органів узгодили деталі проведення акцій, повідомив один із лідерів активістів Моріс Ібрагім.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою. Того ж дня в Одесі було затримано чоловіка, який продавав зброю з окупованого Донбасу.