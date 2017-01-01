СБУ: Спецслужби РФ використовують Савченко, це – факт

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Надія Савченко

Надію Савченко використовують втемну, вважає Тандіт

Спецслужби країни-агресора РФ використовують народного депутата Надію Савченко «втемну». Про це радник глави СБУ Юрій Тандіт заявив в ефірі «5 каналу», коментуючи її останню поїздку до окупованого Донецька.

«Багато хто ще сподівається, що вона не є завербованим агентом РФ, спецслужб Росії, але її використовують втемну, і це факт», – сказав він.

За словами Тандіта, насправді «фактично через неї заходять російські спецслужби і намагаються дискредитувати і українську владу, і Україну як державу».

«Є конкретні факти: вона туди приїжджала, вона говорила про те, що бореться за звільнення заручників. На жаль, ситуація в даному випадку не покращилася, списки, які вона опублікувала, нам лише певних труднощів завдали», – наголосив він.

Тандіт додав, що поїздки нардепа в Донецьк – провокативні.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде СБУ ініціювати зняття з Савченко депутатської недоторканності, Тандіт сказав: «Ми тільки можемо зібрати матеріали в рамках чинного законодавства, передати їх, наприклад, у ГПУ. Ми співпрацюємо з ГПУ, зокрема в рамках кримінального провадження, яке зібрано і пов'язано злочинами в Донецьку і Луганську. В рамках цього кримінального провадження, зокрема, її і допитували».