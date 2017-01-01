СБУ викрила агентів російських спецслужб, які готували теракти в Україні

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До угруповання входили колишні та нинішні військовослужбовці

Служба безпеки України викрила мережу російських спецслужб, яка займалася підготовкою диверсій та терактів у південних регіонах України. Про це сьогодні під час брифінгу заявив очільник апарату СБУ Олександр Ткачук.

Він зазначив, що військова контррозвідка провела спецоперацію зі знешкодження резидентурної мережі спецслужб Росії, яка діяла у східних та південних регіонах України. За інформацією слідчих, до створення цієї мережі було безпосередньо причетне Головне управління розвідки збройних сил Росії.

За словами Ткачука, до цього угруповання входили колишні та нинішні військовослужбовці, завданням яких було проникнення на об'єкти критичної інфраструктури південних областей та військові об'єкти, вони також збирали інформацію про них.

Понад те, до їхніх обов'язків також входили підготовка та проведення диверсій та терактів, спрямованих проти громадян України на території південних областей.

Як заявив начальник управління контррозвідки СБУ Сергій Левченко, керівником та координатором резидентурної ланки агентів російських спецслужб в Україні була жінка-одеситка, яка брала участь у подіях на Куликовому полі.

«Керівником та координатором резидентурної ланки було призначено російськими спецслужбами свого давнього агента – жінку, яка брала також участь у подіях на Куликовому полі в Одесі. Нами задокументовано виїзд цієї жінки до Криму, де вона пройшла навчання в розвідувальному центрі ГРУ Російської Федерації. Її навчали безпосередньо куратори з Москви. Вона одеситка, держслужбовець», – сказав він.

Левченко повідомив, що під час навчання з нею було відпрацьовано легенди для прикриття роботи групи на теренах України, завдання групи, розміри грошової винагороди за здобуту інформацію.

Російські куратори передали резиденту на зв'язок свого давнього агента, який безпосередньо призначався для підбору агентів серед чинних та колишніх військовослужбовців, звільнених у запас, а також серед працівників важливих об'єктів у південних регіонах України. Ці військові-агенти мали широкі зв'язки, контакт і доступ до чинних військових.

Джерело: Еспресо ТВ