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    СБУ викрила 10 адміністраторів антиукраїнських спільнот, якими керувала РФ

    • Сьогодні, 14:58
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    Один з адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах
    Один з адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах

    Трьом зловмисникам уже оголошено про підозру у скоєнні злочинів

    Співробітники Служби безпеки України за останніх півтора місяці викрили 10 адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах, які координувалися російськими спецслужбами. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    «Правоохоронці задокументували, що підтримували антиукраїнські та псевдорадикальні ресурси жителі Київської, Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської та Луганської областей. За вказівкою кураторів та за матеріальну винагороду вони переважно наповнювали ресурси у російських соцмережах. Адміністратори викладали отримані з Росії матеріали із закликами до антиконституційного усунення чинної влади, про зміну кордонів України, проведення різних протестних акцій, зокрема з використанням масових заворушень», – інформує СБУ.

    Під час обшуків в адміністраторів антиукраїнських спільнот оперативники СБУ вилучили комп’ютерну техніку із доказами отримання антиукраїнських матеріалів від російських спецслужб та їх розміщення у соцмережах.


    Відкрито низку кримінальних проваджень. У їх рамках трьом зловмисникам уже оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
    Триває досудове слідство.

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