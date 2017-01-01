СБУ викрила 10 адміністраторів антиукраїнських спільнот, якими керувала РФ

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Один з адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах

Трьом зловмисникам уже оголошено про підозру у скоєнні злочинів

Співробітники Служби безпеки України за останніх півтора місяці викрили 10 адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах, які координувалися російськими спецслужбами. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці задокументували, що підтримували антиукраїнські та псевдорадикальні ресурси жителі Київської, Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської та Луганської областей. За вказівкою кураторів та за матеріальну винагороду вони переважно наповнювали ресурси у російських соцмережах. Адміністратори викладали отримані з Росії матеріали із закликами до антиконституційного усунення чинної влади, про зміну кордонів України, проведення різних протестних акцій, зокрема з використанням масових заворушень», – інформує СБУ.

Під час обшуків в адміністраторів антиукраїнських спільнот оперативники СБУ вилучили комп’ютерну техніку із доказами отримання антиукраїнських матеріалів від російських спецслужб та їх розміщення у соцмережах.



Відкрито низку кримінальних проваджень. У їх рамках трьом зловмисникам уже оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.