СБУ викрила масштабний механізм отримання «відкатів» при здачі в оренду нерухомості Міноборони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання чиновника філії Державного підприємства «Військторг»

Організував оборудку один з керівників Державного підприємства «Військторг» концерну «Військторгсервіс»

Співробітники Служби безпеки України спільно із військовою прокуратурою викрили на Чернігівщині масштабний механізм отримання «відкатів» посадовцями при здачі в оренду нерухомості Міноборони. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що організував оборудку один з керівників Державного підприємства «Військторг» концерну «Військторгсервіс». На території Чернігівського гарнізону структура управляє кількома об’єктами, зокрема магазинами, базами та кав’ярнями, які здає в оренду комерційним структурам», – йдеться у повідомленні.

Оперативники СБУ задокументували, що посадовець систематично вимагав гроші з підприємців. Перший внесок для них при оформленні договорів становив від п’яти до десяти тисяч гривень, також комерсанти мали сплачувати чиновнику щомісячну «данину» залежно від вартості об’єкта. За інформацією спецслужби, чиновник заробляв на орендарях нерухомості приблизно 30 тисяч гривень щомісяця.

Правоохоронці затримали керівника філії згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на території військового містечка під час отримання 1,8 тисячі гривень щомісячної «данини» від орендаря невеличкої кав’ярні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у скоєнні злочину.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.