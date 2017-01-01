СБУ викрила механізм фіктивної легалізації росіян в Україні

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СБУ

Уродженець Уфи оформив в Ужгороді юридичну контору на підставних осіб

Служба безпеки України викрила механізм незаконної легалізації російських громадян в Україні через фіктивне працевлаштування у Закарпатті. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці виявили громадянина Росії, який в Ужгороді оформив юридичну контору на підставних осіб. Фіктивно працевлаштувавшись у ній, уродженець Уфи ділився власним досвідом «легалізації» з іншими іноземцями та особами без громадянства. Громадянин РФ мав офіційний дозвіл на короткочасне перебування в Україні, але значно перевищив цей термін. Державним установам, уповноваженим продовжити строк законного перебування в нашій країні, він надав неправдиву інформацію про себе, зокрема про начебто його переслідування в Росії», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ також встановили, що насправді цей іноземець мав намір звернутися до суду, щоб повернути російському Сбербанку нібито борги громадян України.

На підставі матеріалів СБУ Ужгородський міськрайонний суд прийняв постанову про видворення громадянина РФ за порушення правил перебування в Україні. Іноземцеві також заборонено в’їзд до України на три роки.