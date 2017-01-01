СБУ впіймала вісім компаній на продажі шпигунських програм виробництва РФ

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Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку зі встановленими на них шпигунськими програмами виробництва РФ

Співробітники Служби безпеки України викрили керівництво восьми компаній на продажі та використанні забороненого шпигунського програмного забезпечення російського виробництва. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«У минулому році правоохоронці у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України, припинили діяльність комерційної структури, яка незаконно реалізовувала в Україні російське програмне забезпечення (ПЗ). Під час досудового слідства оперативники спецслужби встановили декілька фірм, товариств та компаній, керівництво яких свідомо закупило нелегальне ПЗ», - йдеться в повідомленні.

За результатом проведеної співробітниками СБУ операції здійснено обшуки та вилучено комп’ютерну техніку загалом у восьми компаніях, які використовували та реалізовували шпигунське російське програмне забезпечення з прихованими функціями негласного доступу, у тому числі до інформації з обмеженим доступом.

Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку зі встановленими на них вищезазначеними шпигунськими програмами виробництва РФ, які, згідно з висновком експертів, належать до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

У СБУ триває робота зі встановлення осіб, причетних до їх використання та розповсюдження, з’ясовуються завдані національним інтересам України збитки.

СБУ наголошує, що починаючи з 2014 року у період збройної агресії проти України спеціальними та розвідувальними органами РФ активно використовуються комп’ютерні програми і спеціальні технічні засоби для негласного отримання розвідувальної інформації. Російські спецслужби зацікавлені в отриманні доступу до інформації об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які мають важливе оборонне значення. Подібне програмне забезпечення встановлюється як на персональні комп’ютери, так і на мобільні термінали для отримання доступу до електронної пошти, месенджерів та телефонних розмов.

Негласно отримана при цьому інформація використовується на шкоду суверенності, територіальної цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній економічній та інформаційній безпеці України.

Триває слідство.

Як повідомляв «Главком», сьогодні СБУ провела обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital. Під час обшуку правоохоронці вилучили низку комп’ютерів. Співробітники СБУ заявили, що на них стоїть неліцензійне програмне забезпечення.

Директор з маркетингу та комунікацій компанії стверджує, що на комп’ютерах, які вилучила СБУ у інвестиційній компанії Dragon Capital, стоїть ліцензійне програмне забезпечення.