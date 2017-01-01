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    СБУ вилучила на Донеччині міни російського виробництва

    • Сьогодні, 16:38
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    Міна&nbsp;МОН-50 російського виробництва
    Міна МОН-50 російського виробництва

    Міна перебуває на озброєнні виключно російських військових

    Співробітники Служби безпеки України вилучили міни російського виробництва у районі проведення антитерористичної операції.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці виявили встановлену міну МОН-50 у так званій «сірій зоні» поблизу села Широка Балка на Донеччині. За висновками експертів, боєприпас виготовлено в РФ у 2000 році. Оперативники спецслужби виявили під МОН-50 «міну-ловушку» МЛ-8. Вона виготовляється лише в РФ та перебуває на озброєнні виключно російських військових», - йдеться в повідомленні.

    Тривають відповідні процесуальні дії.

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    СБУ вилучила на Донеччині міни російського виробництва
    СБУ вилучила на Донеччині міни російського виробництва
    СБУ вилучила на Донеччині міни російського виробництва
    СБУ вилучила на Донеччині міни російського виробництва

    Нагадаємо, за минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Центром вогневого протистояння став приморський напрямок. Так, вогнем 122-міліметрової легкої переносної реактивної системи «Партизан» та озброєння БМП ворог накривав опорні пункти поруч Широкиного. З озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів гатив по захисниках Мар’їнки.

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