СБУ вилучила на Донеччині міни російського виробництва

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Міна МОН-50 російського виробництва

Міна перебуває на озброєнні виключно російських військових

Співробітники Служби безпеки України вилучили міни російського виробництва у районі проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці виявили встановлену міну МОН-50 у так званій «сірій зоні» поблизу села Широка Балка на Донеччині. За висновками експертів, боєприпас виготовлено в РФ у 2000 році. Оперативники спецслужби виявили під МОН-50 «міну-ловушку» МЛ-8. Вона виготовляється лише в РФ та перебуває на озброєнні виключно російських військових», - йдеться в повідомленні.

Тривають відповідні процесуальні дії.

Нагадаємо, за минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Центром вогневого протистояння став приморський напрямок. Так, вогнем 122-міліметрової легкої переносної реактивної системи «Партизан» та озброєння БМП ворог накривав опорні пункти поруч Широкиного. З озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів гатив по захисниках Мар’їнки.