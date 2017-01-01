СБУ завела справу на журналістів за спробу зняти військовий об'єкт

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СБУ затримала журналістів на Рівненщині

Служба безпеки України нагадує, що у зв’язку із активізацією диверсійної роботи російських спецслужб у країні посилено режимні заходи в районі військових об’єктів

Служба безпеки затримала осіб, які представилися як журналісти, за спробу зняти режимний об'єкт на Рівненщині.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Мешканець Рівненщини допоміг правоохоронцям запобігти потенційній диверсії на військовому об’єкті», - повідомили у Службі.

Чоловік помітив у контрольованій зоні поблизу військової частини групу невідомих осіб з технічними засобами для зйомок та квадрокоптером.

«Співробітникам спецслужби затримані особи представилися як журналісти проекту «Стежками війни» телеканалу ZIK. Вони нібито виконували редакційне завдання щодо зйомок лісового масиву та місцевого туристичного об’єкту «Тунель кохання». За результатами огляду місця події до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками готування до диверсії за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 Кримінального кодексу України», - вказано у повідомленні.

Служба безпеки України нагадує, що у зв’язку із активізацією диверсійної роботи російських спецслужб у країні посилено режимні заходи в районі військових об’єктів.

В Міноборони заявили, що журналісти несанкціоновано знімали режимний об’єкт.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області Служба безпеки України разом з працівниками поліції проводить перевірку знімальної групи каналу ZIK, яка перебуває біля селища Оржів у відрядженні з редакційним завданням.