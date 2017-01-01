Ватикан надасть мешканцям Авдіївки 200 тисяч євро допомоги

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Посол Ватикану Нунцій Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті і глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський

Минулого року Папа Франциск оголосив акцію, метою якої було зібрати кошти для допомоги мешканцям України, які постраждали від війни на Донбасі

Мешканцям постраждалої від загострення збройного конфлікту на Донбасі Авдіївки Ватикан виділить 200 тисяч євро допомоги.

Про це повідомив посол Ватикану Нунцій Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті під час відвідування Авдіївки, написав у Фейсбуку глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він зазначив, що Ґуджеротті приїхав на лінію фронту, щоб особисто висловити мешканцям Донеччини підтримку і солідарність, а також передати благословення від Папи Римського Франциска.

«Папський Нунцій повідомив, що для потреб мешканців Авдіївки із фонду акції “Папа для України” буде виділено 200 тисяч євро», — написав Жебрівський у facebook.

Жебрівський нагадав, що минулого року Папа Франциск оголосив акцію, метою якої було зібрати кошти для допомоги мешканцям України, які постраждали від війни на Донбасі.