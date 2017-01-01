Семерак хоче зарплати для екоінспекторів не менші, ніж у патрульних

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Остап Семерак

Семерак наполягає на залученні до реформованої служби природоохоронного нагляду та контролю нових людей

Заробітна плата у співробітників нової служби природоохоронного нагляду та контролю має бути не нижчою, ніж у співробітників поліції. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» розповів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, відповідаючи на питання щодо майбутньої реформи Державної екологічної інспекції України.

Він переконаний, що нові екологічні інспектори, які виявлять бажання працювати у природоохоронній сфері, повинні мати належну мотивацію, пройти відповідне спеціалізоване навчання та успішно скласти іспити.

«Ми беремо за приклад реформу поліції. Є попередні домовленості з американською командою, яка допомагала Арсену Авакову реалізовувати реформу в МВС. Вони готові з нами працювати. Ми маємо знайти нових екоінспекторів. Це повинні бути абсолютно нові людини. Людина, яка звикла до корупційних схем, не здатна вести себе по-іншому. Інспектори повинні мати іншу мотивацію», - зазначив Семерак.

За словами міністра, станом на 1 січня 2017 року в Держекоінспекції України працювало 2,5 тисячі інспекторів. Їхня середня заробітна плата становила близько 2 тисяч гривень. «Заробітна плата коливалася в межах 2 тисяч гривень. Попри це існував конкурс та черга на роботу в Держекоінспекції. Наприклад, під час нещодавньої перевірки роботи ДЕІ виявлено факт, коли в одному із регіональних підрозділів виявилося три керівники. Всі вони отримували заробітну плату і через суди поновлювалися, щоб тільки залишитися на цій посаді. Це один з прикладів корупційності даної служби. Систему вилікувати вже неможливо», - вважає Семерак.

Міністр наполягає на залученні до реформованої служби природоохоронного нагляду та контролю нових людей. «Повинен бути баланс: достойна заробітна плата, контроль виконання покладених обов’язків та моральне переконання і бажання працювати. Однозначно оплата праці має бути не нижчою, ніж у поліцейських патрульних, які сьогодні працюють у системі МВС», - пояснив міністр, підкресливши, що реалізація реформи Державної екологічної інспекції потребуватиме часу та коштів.

«Ця реформа – непростий процес, але сьогодні ми повинні робити швидкі кроки для запровадження нового інституту. Відповідний проект рішення ми запропонували нашим колегам в Кабінеті Міністрів. Рішення щодо функцій майбутньої природоохоронної служби повинно бути прийнято зважено – без політичних мотивацій», - переконаний Семерак.